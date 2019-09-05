استعادة 7 مخططات عشوائية بمساحة 14 مليون متر في مربة

تمكنت أمانة منطقة عسير من استعادة 7 مخططات عشوائية، وصلت مساحتها أكثر من 14 مليون متر مربع، وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بأن الأمانة ممثلة ببلدية مربة الفرعية، قد تمكنت من استعادت 7 مخططات عشوائية، وذلك بعد أن تعدى عدد من الأشخاص على أراض حكومية تقدر مساحته الإجمالية بنحو 14 مليون متر مربع، في مركز مربة.

وأشار الحميدي بأن الفرق الرقابية قامت بإزالة التعديات من على الأراضي الحكومية بعد أن قام لصوص الأراضي بتحديد المواقع لتحويلها إلى مخططات عشوائية بعد تقسيمها وتحديدها بأسياخ حديدية لتغيير معالم المواقع، وأضاف: أن المخططات كانت عبارة عن بتر خرسانية وعلامات تحديد لتقسيمات أراض إضافة إلى مباني قائمة وغرف ومكاتب وأحواش.