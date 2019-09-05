وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو من يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض, وفي حال عدم حضوره ، فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الجزائية المتخصصة: 30 محرم موعدا للنظر في الدعوى المقامة ضد عبدالكريم العمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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