المحكمة الجزائية المتخصصة: 30 محرم موعدا للنظر في الدعوى المقامة ضد عبدالكريم العمري

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الرابعة - موعداً للنظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام، ضد المدعى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري، سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم 1096395361، يوم الأحد 30 محرم 1441، الساعة العاشرة صباحاً، للنظر في الدعوى.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو من يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض, وفي حال عدم حضوره ، فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.