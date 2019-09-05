السعودية اليوم / جمعية "إيفاء" لذوي الإعاقة تدشن مركزاً لضيافة الأطفال



الدمام 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

دشنت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية اليوم، مركزاً لضيافة الأطفال، يقدم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة والفعاليات، وذلك في مقر الجمعية بالدمام.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن تدشين مركزاً لضيافة أطفال العاملات بالجمعية، يأتي بهدف تمكين المرأة العاملة في رفع مستوى استقرارهن الوظيفي من خلال بيئة عمل منتجة ومحفزة، وتخفيف العبء من خلال رعاية أطفالهن داخل محيط العمل، مشيرا إلى أن الجمعية تبذل جهودا في تذليل العقبات أمام العاملين والعاملات، للقيام بواجبهم المنوط تجاه الطلاب.

من جانبها، أفادت مشرفة الحضانة بالجمعية حنان الحربي، أن حضانة إيفاء تعمل من خلال برامج تربوية هادفة في رسم معالم شخصية الطفل، مشيرة إلى أن وجود مركزا لضيافة الأطفال يساعد على تخفيف الأعباء على الأمهات العاملات بالجمعية.

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13:54ت م

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