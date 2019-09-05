السعودية اليوم / التدريب والابتعاث بتعليم حفر الباطن يعلن برامجه التدريبية للفصل الأول



حفرالباطن 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أعلن قسم التدريب والابتعاث بتعليم حفر الباطن خطة البرامج التدريبية لقسم للفصل الدراسي الأول 1440 /1441هـ التي اشتملت على 93 برنامجاً تدريبياً صباحياً و80 برنامجاً مسائياً.

وأبان مدير مركز التدريب والابتعاث بتعليم حفرالباطن رافع بن رسن العنزي أن المركز قام بمشاركة أقسام الإدارة بتحديد الاحتياج التدريبي للزملاء، ثم إعداد الخطة التدريبية للفصل الأول التي قام بإرسال التعميم الخاص بالبرامج لجميع المدارس.

ودعا العنزي قادة الميدان التربوي إلى إطلاع شاغلي الوظائف التعليمية على الخطة والتفاعل مع برامجها وتذليل جميع الصعوبات، التي قد تعيق المستهدف عن الحضور لأي برنامج تدريبي من خلال اعتماد تنفيذ البرامج المحددة، كل فيما يخصه حسب مدرب البرنامج، وإطلاع جميع منسوبي المدرسة، والتنبيه على ضرورة الالتحاق بالبرامج التدريبية وفق الاحتياج التدريبي وتسجيل المستهدفين من قبل قائد المدرسة في البرامج الصباحية عن طريق البوابة الإلكترونية، أما البرامج المسائية فيسجل المستهدف بنفسه عن طريق البوابة الإلكترونية.

وبين مدير مركز التدريب والابتعاث أن من شروط الحصول على شهادة البرنامج أن يحضر المستهدف أيام التدريب كاملة، لافتاً إلى أن الدورات الصباحية ستبدأ في الساعة التاسعة صباحاً، أما الدورات المسائية، فستبدأ في الخامسة مساءً.

// انتهى //

13:51ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.