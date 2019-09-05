السعودية اليوم / الجامعة العربية تطلق مبادرة ثلاثية مع اليابان والأمم المتحدة للإسراع في تحقيق أهداف التنمية



القاهرة 06 محرم 1441هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت جامعة الدول العربية اليوم مبادرة حوار جديدة بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التعاون بين دولها الأعضاء والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك البلدان المتأثرة بالصراعات أو تلك التي تتعافى من الأزمات.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، أن المبادرة ثلاثية الأطراف تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحدياتٍ ملحة تؤثر على الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والرخاء، وتلبية الأهداف والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية لشعوب المنطقة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحالات في مختلف أنحاء المنطقة والتي أحرزت تقدماً ملحوظاً، إذ تشير الاتجاهات الناشئة إلى احتمالية وجود عقدً اجتماعيً أكثر قوة يركِّز على التنمية الشاملة والاستجابة لاحتياجات الشعوب.

وتتمحور مبادرة الحوار حول السياسات التي أُطلقت اليوم على سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة رفيعة المستوى والتي تضم مسؤولين من جامعة الدول العربية، وحكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وذلك لتحديد الأولويات ذات الاهتمام المشترك والقابلة للتنفيذ، دعماً للسلام والرخاء في شتى أرجاء المنطقة العربية، حيث بدأ ممثلو الشركاء الثلاثة اجتماعا اليوم في شكل مائدة مستديرة أولى تناول الأولويات في مجال التعليم.

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13:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.