السعودية اليوم/ بلدية الخفجي تناقش سير أعمال المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة



الدمام 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

ناقش رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، في اجتماعه مع منفذي مشاريع البلدية، سير أعمال المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، ونسب الإنجاز فيها.

وأكد المهندس الحميداني خلال الاجتماع، حرص البلدية على توفير سبل الراحة للمواطن والمقيم، مسلطاً الضوء على المشاريع الجاري العمل عليها حاليا، ونسب إنجازها، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد لتسليم المواقع في الوقت المحدد، ليتوافق مع المدة الزمنية لكل مشروع.

وأشار إلى أن البلدية تعمل جاهدة في سبيل تطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، من خلال مبادرات البلدية.

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13:06ت م

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