السعودية اليوم / محافظ رياض الخبراء يرأس اجتماع فريق تطوير وادي الرمة



رياض الخبراء 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

رأس محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة أمس، اجتماع لجنة السيول مع فريق تطوير وادي الرمة، الذي وجه بتشكيلة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وناقش الاجتماع طرق تطوير الوادي وحمايته من التعديات، إلى جانب الاستفادة منه من خلال مشروع تأهيلي وتطويري يخدم المحافظة والمنطقة عموماً.

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13:02ت م

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