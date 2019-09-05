السعودية اليوم / إبداعات أسرية في مهرجان سكرية المذنب الحمراء



المذنب 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

يشهد مهرجان سكرية المذنب الحمراء العديد من الفعاليات الهادفة التي تستهدف الأسر، منها فعالية أفضل حلا تمر، وفعالية أفضل كنيز للسكرية الحمراء، وفعالية أفضل سلة سكرية، حيث بلغ عدد المشاركات في الفعاليات 195 مشاركة.

وتجلت الإبداعات الأسرية في المنافسة من حيث الشكل والتصميم ورسم هوية المهرجان على مشاركاتهم، وقد تم تسليم ثلاث جوائز لكل فائز من كل فئة، وتسليم جوائز للمشاركات المتميزة.

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13:01ت م

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