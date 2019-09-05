

الدمام 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حرص حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - على تبني وصناعة التميز في قطاعات الدولة كافة، خصوصاً قطاع التعليم، وذلك لاعتباره المصنع الحقيقي للاستثمار في العقول البشرية وتنميتها.

جاء ذلك خلال كلمته أمس، ضمن جلسات منهجية العمل المؤسسية بتعليم الشرقية للتميز وملفات الإدارة، بحضور ومشاركة عدد من القيادات التعليمية، وذلك في مقر إدارة التعليم بالدمام.

وأشار إلى أن تعليم الشرقية يعمل على ترجمة الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التعليم والمتمثلة في الدفع بعجلة جودة وتميز مخرجاتها، من خلال العمل بروح الفريق الواحد ووضع الخطط والأهداف العملية التي تترك بصمة تميز على خارطة التعليم الواسعة للحاق بمصاف الدول العالمية.

بدورها استعرضت مديرة مركز التميز بتعليم الشرقية فاطمة رويس، منهجية العمل المؤسسية بتعليم الشرقية للتميز وملفات الإدارة، وذلك بعد اجتياز التقييم المكتبي بمرحلة الإدارة والمنجزة بجائزة التعليم للتميز، التي منها معيار القيادة، التخطيط والتطوير المستمر، التنظيم الاداري، الإبداع والابتكار، الشراكة المجتمعية، كذلك المستفيدون، ونتائج التعليم، وصولاً لمناقشة تقنية المعلومات وإدارة المعرفة، ونتائج الأداء والموارد.

// انتهى //

13:00ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم التعليم بالمنطقة الشرقية: حكومتنا الرشيدة حريصة على صناعة التميز في قطاع التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.