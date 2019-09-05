السعودية اليوم / تفكيك خلية إرهابية في شمال المغرب



الرباط 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

تمكن الأمن المغربي اليوم من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش ، تتكون من 5 إرهابيين بين مدينتي بركان والناظور شمال المغرب.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.

وأضاف البيان ان أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل ، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب.

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12:55ت م

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