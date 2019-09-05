السعودية اليوم / المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة يعقد اجتماعه الأول



جدة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

ناقش المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة، بناء تصور مشترك مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين حياتهم، واندماجهم الاجتماعي، وإيصال صوتهم للمسؤولين.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة اجتماعه الأول، بمقره في جدة اليوم، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة رئيس المجلس عبدالله بن أحمد آل طاوي، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع نوه آل طاوي بدور المجلس وأعضائه في متابعة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مستمعاً إلى المقترحات والتوصيات والصعوبات والمعوقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة, ومن ثم جرى طرح عِدة مبادرات تصب في صالحهم.

وأفضى الاجتماع إلى وضع أهم التوصيات التي يسعى المجلس لتحقيقها؛ بغية تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة.

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12:49ت م

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