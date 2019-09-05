شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سول للسعوديين: احذروا الإعصار.. وتقيدوا بتعليمات السلامة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الكورية سول، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، جراء اقتراب إعصار «لينغ-لينغ» من العاصمة وبعض المناطق في كوريا.
وأشارت السفارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس) إلى أنها تتابع أخبار الإعصار، مهيبة بالمواطنين السعوديين متابعة ما ينشر بهذا الخصوص، والتقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية، والتواصل في حال الطوارئ مع السفارة على الرقم (821089626999+)، داعية الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.
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