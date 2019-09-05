محمد بن مسعود - الدمام - على حساب "قوميز" محترف "الهلال" انتصرت جماهير نادي النصر لمحترفها البرازيلي جوليانو دي باولا على حساب محترف الهلال قوميز في استفتاء الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا.

وكان الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا قد دشّن استفتاءً شمل أربعة لاعبين هم جوليانو محترف النصر، وقوميز محترف الهلال، والبرازيلي هالك مهاجم شنغهاي، ونجم أوراوا ريد دايموند اللاعب شينزو كوروكي.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 431 ألف مصوّت حيث حصد غوليانو نسبة 58٪‎ فيما حلّ غوميز محترف الهلال في المركز الثاني بنسبة 39٪ ‎‎ وجاء ثالثاً اللاعب هالك بنسبة 2٪‎ فيما جاء اللاعب شينزو رابعاً بنسبة 1‎٪. جماهير "النصر" تنتصر للاعبها.. "جوليانو" يفوز بـ"الحذاء الذهبي" محمد السيّد الخليج 365 2019-09-05 انتصرت جماهير نادي النصر لمحترفها البرازيلي جوليانو دي باولا على حساب محترف الهلال قوميز في استفتاء الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا.

وكان الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا قد دشّن استفتاءً شمل أربعة لاعبين هم جوليانو محترف النصر، وقوميز محترف الهلال، والبرازيلي هالك مهاجم شنغهاي، ونجم أوراوا ريد دايموند اللاعب شينزو كوروكي.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 431 ألف مصوّت حيث حصد غوليانو نسبة 58٪‎ فيما حلّ غوميز محترف الهلال في المركز الثاني بنسبة 39٪ ‎‎ وجاء ثالثاً اللاعب هالك بنسبة 2٪‎ فيما جاء اللاعب شينزو رابعاً بنسبة 1‎٪. 05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 Advertisements 12:54 PM على حساب "قوميز" محترف "الهلال" على حساب "قوميز" محترف "الهلال" انتصرت جماهير نادي النصر لمحترفها البرازيلي جوليانو دي باولا على حساب محترف الهلال قوميز في استفتاء الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا.

وكان الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا قد دشّن استفتاءً شمل أربعة لاعبين هم جوليانو محترف النصر، وقوميز محترف الهلال، والبرازيلي هالك مهاجم شنغهاي، ونجم أوراوا ريد دايموند اللاعب شينزو كوروكي.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 431 ألف مصوّت حيث حصد غوليانو نسبة 58٪‎ فيما حلّ غوميز محترف الهلال في المركز الثاني بنسبة 39٪ ‎‎ وجاء ثالثاً اللاعب هالك بنسبة 2٪‎ فيما جاء اللاعب شينزو رابعاً بنسبة 1‎٪. ، جماهير "النصر" تنتصر للاعبها.. "جوليانو" يفوز بـ"الحذاء الذهبي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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