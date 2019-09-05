، 20 قتيلاً في انفجار ضخم هز العاصمة الأفغانية  و"طالبان": نحن هنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرب حي يضم السفارة الأمريكية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لناتو

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية، الخميس، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة شرق كابل، بالقرب من حي يضم السفارة الأمريكية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو، وبعثات دبلوماسية أخرى.

وقال مدير مستشفى قريب إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 30 آخرون.

ووفق "رويترز" هذا ثاني انفجار كبير في العاصمة الأفغانية هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد في المدينة لإطلاع المسؤولين على اتفاق أمريكي مع حركة طالبان "من حيث المبدأ" لإنهاء أطول حرب أمريكية.

وقال فردوس فارامرز المتحدث باسم قائد شرطة كابل، لأسوشيتد برس، إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن سيارة ملغومة انفجرت على طريق رئيسي، وأن الشرطة أغلقت المنطقة.

وكشف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الهجوم خلف مقتل 20 شخصاً، من بينهم أجانب، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات المحلية، وتقول إن الحادث لم يخلف مقتل أي أجنبي.

ويبدو أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة شاش داراك، التي تخضع لحراسة مشددة، حيث توجد مكاتب تابعة لسلطات الأمن القومي الأفغانية.