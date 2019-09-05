محمد بن مسعود - الدمام - خلال محاضرة توعوية تنظمها غرفة الرياض.. الأربعاء القادم تنظم "غرفة الرياض" -ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية- بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الأربعاء القادم، محاضرة توعوية بعنوان "الخدمات البنكية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"؛ لاستعراض منتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي. وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير: المحاضرة ستناقش واقع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وطرق وآليات الحصول على التمويل، وآلية تسعير التمويل تحت مظلة برنامج كفالة. وأشار إلى استعراض الفرص والتحديات لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومساهمة البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.

ودعا "الساير" قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، إلى حضور المحاضرة والاستفادة من الشروحات التي ستقدم، والإجابة عن الاستفسارات. 05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 12:30 PM خلال محاضرة توعوية تنظمها غرفة الرياض.. الأربعاء القادم Advertisements البنوك تستعرض آليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة البنوك تستعرض آليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنظم "غرفة الرياض" -ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية- بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الأربعاء القادم، محاضرة توعوية بعنوان "الخدمات البنكية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"؛ لاستعراض منتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي. وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير: المحاضرة ستناقش واقع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وطرق وآليات الحصول على التمويل، وآلية تسعير التمويل تحت مظلة برنامج كفالة. وأشار إلى استعراض الفرص والتحديات لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومساهمة البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.

ودعا "الساير" قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، إلى حضور المحاضرة والاستفادة من الشروحات التي ستقدم، والإجابة عن الاستفسارات. الكلمات المفتاحية ، البنوك تستعرض آليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،

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