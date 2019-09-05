، تقرير صادم لأسرة الطفلة "زينب": الورم لا يمكن علاجه إلا بهذه الطريقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يصعب الوصول إليه أو إزالته جراحياً.. وأسرتها تواصل المناشدة لإنقاذها

كشف التقرير الطبي للطفلة اليمنية "زينب" بعد تشخيص حالتها من قبل الأطباء في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان عن أن الورم السرطاني الذي تعاني منه في منطقة الدماغ من النوع الخطير ويصعب الوصول إليه أو إزالته جراحياً.

وبين تقرير المستشفى الذي استقبلها تفاعلاً مع تقرير نشرته "الخليج 365" قبل أيام أن الورم لن يستجيب لأي نوع من العلاجات الكيماوية والحل الوحيد يكمن في العلاج الإشعاعي التلطيفي، وهو غير متوفر في المنطقة سوى في المراكز المتخصصة في كل من الرياض وجدة.

من جهتها، واصلت أسرة الطفلة مناشدتها لأصحاب الخير التكفل بنقلها وعلاجها في مستشفى متخصص لإنقاذ حياتها.

وكانت الطفلة اليمنية "زينب" قد تأزمت حالتها الصحية قبل ما يقارب الشهر، حيث روى والدها حسين المجلي التفاصيل قائلاً إنها كانت في بادئ الأمر تشعر بالخوف؛ حيث انتابهم اعتقاد بأنها تعاني مسًا أو عينًا أو ما شابه ذلك، فتم علاجها بالرقية، وكان هذا قبل عيد الأضحى المبارك، غير أن الأمر تطور وتدهورت صحتها للأسوأ.

وأوضح أنه عندما تمّ التوجّه بها لأحد مستشفيات جازان الحكومية تم الكشف عليها وتشخيص الحالة بشكل دقيق، وتبين أنها تعاني ورمًا سرطانيًا في الدماغ وهو ما أظهرته الأشعة، لافتًا إلى أنه نظرًا لحالته المادية عاد بها للمنزل.

وبيّن أن حالتها زادت سوءًا، مشيرًا إلى أنها فقدت الحركة تدريجيًا بسبب الورم والنطق قبل أن تتجاوب "صحة جازان" مع تقرير "الخليج 365" حيث تم استقبالها في مستشفى الأمير محمد بن ناصر.