دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تنبيهات من «الأرصاد»: رياحٌ ترابية ورؤيةٌ متدنية على 8 مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى تعرُّض ثماني مناطق إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ الحالة الجوية تشمل رياحًا سطحية نشطة، تكون مثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتسود هذه الحالة على مناطق الجوف (القريات، سكاكا، طبرجل)، والقصيم (الأسياح، البدائع، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة)، والرياض (الأفلاج، الخرج، الدوادمي، الزلفي، السليل، المجمعة، عفيف، وادي الدواسر)، والحدود الشمالية (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، وحائل (الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل)، ونجران (خباش، شرورة، نجران)، والمنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق)، وتبوك (الوجه، أملج، تبوك، تيماء، حقل، ضباء).

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقَّعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «جازان، وعسير» تشمل الأجزاء الساحلية منها؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتي «الباحة ومكة المكرمة».

وقالت الهيئة إنّ السماء تكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على غرب ووسط المملكة.