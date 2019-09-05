السعودية اليوم / المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للمدعى عليه عبدالكريم العمري لحضور جلسة المحاكمة



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الرابعة - موعداً للنظر في الدعوة المقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه عبدالكريم بن علي بن صالح العمري ـ سعودي الجنسية ـ بموجب السجل المدني رقم ( 1096395361 ) ، يوم الأحد 30 / 01 / 1441 هـ، الساعة العاشرة صباحاً، للنظر في الدعوى.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور أو من يمثله بوكالة شرعية إلى المحكمة في الموعد المحدد بمقر المحكمة في مدينة الرياض, وفي حال عدم حضوره ، فسيتم نظر الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.

// انتهى //

12:44ت م

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