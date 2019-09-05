السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم درساً أسبوعياً حول "سيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب وتاريخ الدعوة الإصلاحية"



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الفلاح، درساً أسبوعياً كل يوم أحد ابتداء من الثلاثين من شهر محرم 1441هـ، بعد صلاة المغرب، بعنوان: "سيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب وتاريخ الدعوة الإصلاحية"، وذلك بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي - رحمهما الله -.

ويأتي تنظيم هذا الدرس في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها المركز، من أجل تبصير الناس بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - للناس بعقيدة التوحيد، وتحقيقه، ونبذ جميع أنواع الغلو والتطرف.

// انتهى //

12:23ت م

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