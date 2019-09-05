السعودية اليوم / "شرح الأربعين النووية "محاضرة بتعاوني الحرجة



ظهران الجنوب 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الحرجة اليوم, محاضرة بعنوان "شرح الأربعين النووية"، بعد صلاة المغرب في جامع الخوايس.

وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.

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12:15ت م

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