السعودية اليوم / بلدي جازان يتابع ربط قرى الضاحية وسفلتة حي محلية



جيزان 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

وقفت لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس البلدي التابع لأمانة منطقة جازان، على مشروع ربط القرى المتواجدة بضاحية الملك عبدالله، وذلك من أجل متابعة ما أقره المجلس في جلسته السابقة لربط تلك القرى وإنهاء معاناتهم.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد أبوشمله حكمي ، أنه تم ربط قرية الطراشة وقرية الطمحة ويجري حالياً ربط قرية الشواجرة ، مشيراً إلى أن المجلس يكثف من جولاته نظراً لكثرة المشاريع التي تقوم بها الأمانة من صيانة شوارع الأحياء وأيضاً الشوارع الهيكلية وربط القرى وأعمال الإنارة .

// انتهى //

11:49ت م

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