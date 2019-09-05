السعودية اليوم / "فضل يوم عاشوراء وصيامه" محاضرة بنجران غداً



نجران 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

ينظم فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران ممثلاً بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" غداً، محاضرة بعنوان "فضل يوم عاشوراء وصيامه"، وذلك بمسجد النعمان بن مقرن بحي الضيافة بمدينة نجران.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن المناشط والبرامج الدعوية التي ينظمها خلال العام الحالي.

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11:48ت م

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