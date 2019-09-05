السعودية اليوم / رئيس بلدية جوف بني هاجر يتفقد عدداً من المشاريع التنموية



الدمام 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

تفقد رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي أمس، عدداً من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، المتضمنة مشروع تأهيل طريق الملك عبدالعزيز، ومشروع تحسين وتجميل المداخل بجوف بني هاجر، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة, ومشروع تأهيل الشوارع القديمة، وكذلك مشروع إنشاء مبنى الخدمات.

وأفاد المهندس اليامي أن الجولة التفقدية تأتي للاطلاع على سير العمل، ومعرفة آخر الأعمال المنجزة والتأكد من استمرار العمل بها, وتذليل أي عقبات تؤخر تسليمها بالوقت المحدد.

ووجه رئيس بلدية جوف بني هاجر المقاولين إلى سرعة إنجاز مشاريع البلدية ومضاعفة الجهد لإنهائها, وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة ومعايير السلامة مؤكدا أن البلدية حريصة على تقديم كافة الخدمات البلدية, وتوفير أقصى سبل الراحة لخدمة المواطنين والمقيمين.

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11:25ت م

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