السعودية اليوم / اليابان تمول مشروع لإزالة الألغام في السودان



الخرطوم 6 محرم 1441 هـ الموافق 5 سبتمبر 2019 م واس

قدمت اليابان مبلغ ( 99,804 ) دولارت لمشروع دعم مكافحة الألغام بالمناطق المتأثرة بالنزاعات بالولايات السودانية المختلفة.

وشدد السفير الياباني بالخرطوم أوربياشي في بيان صادر عنه على الأهمية التي تعطيها اليابان لمشاريع الأمن البشري وعلى تأثير إزالة الألغام على العملية التنموية بكاملها في السودان، معرباً عن شكره للشعب السوداني لالتزامه القوي بتحسين أوضاع الأمن الإنساني في المناطق المتأثرة بالنزاعات والتي هي القوة الدافعة لنجاح كل نشاطات إزالة الألغام.

ويهدف مشروع إزالة الألغام لتنظيف المناطق المتأثرة بالنزاعات من الألغام وبقايا الحرب من المتفجرات والتي ما زالت تشكل خطراً كبيراً على حياة النازحين والعائدين والشرائح الضعيفة وعلى تدفق العون الإنساني للمناطق بعد انتهاء النزاعات.

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11:24ت م

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