السعودية اليوم / لجنة المحافظة على الواحة من التعديات بالأحساء تواصل جولاتها التفتيشية



الأحساء 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

تواصل اللجنة العليا للمحافظة على الواحة من التعديات جوالاتها التفتيشية على المقاهي الواقعة داخل النطاق الزراعي في واحة الأحساء، التي أسفرت عن توجيه إنذارات لعدد من المقاهي لعدم تصحيح أوضاعها المخالفة.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار مبدأ الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا بتسجيل واحة الأحساء في منظمة التراث العالمي اليونيسكو، واختيارها كعاصمة للتراث، والمحافظة على الرقعة الزراعية من التعديات بالأنشطة الغير زراعية.

يذكر أن اللجنة الرقابية والتفتيشية للمحافظة على الواحة الزراعية من التعديات تشمل كل من محافظة الأحساء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة الأحساء، ومكتب العمل، والمؤسسة العامة للري، والدفاع المدني، والشرطة.

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11:24ت م

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