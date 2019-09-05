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إزالة تعديات على مليونين و900 ألف متر أراضٍ حكومية في الرس

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2019-09-05

إزالة تعديات على مليونين و900 ألف متر أراضٍ حكومية في الرس

تم التعامل مع المخالفات بكل حزم وطبقت الأنظمة المتعلقة

متابعات الخليج 365 -دليل العمري

نفذت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية حملة إزالة تعديات بمحافظة الرس وضبط أحداث تقع جنوب وشمال وغرب المحافظة.

وتمكنت اللجنة من إزالة التعدي بوجود أعضائها من ممثلي عدد من الجهات الحكومية، وهو عبارة عن بناء غرف، وأحواش من بلك، ومستودعات، وأعمدة وشائك، وسواتر ترابية، قام بإنشائها عدةُ أشخاص في أرضٍ حكومية بمساحة ما يقارب مليونين و900 ألف متر مربع تقريباً، وتعاملت اللجنة معها حسب التعليمات بكل حزم وطبقت الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.

وقالت لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الرس إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بعدم التهاون بشأن الذين يتعدون على الأراضي البيضاء التي لم يثبت ملكيتها بموجب صكوك شرعية أو نظامية.

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وأضافت اللجنة أنها تعمل جاهدة على مراقبة الأراضي الحكومية بالمحافظة ومراكزها التابعة من التعدي وتطبق الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين عليها وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.


وأهابت اللجنة بالمواطنين إلى التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن ملاحظة أي تعديات على الأراضي الحكومية يتم رصدها.

 





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