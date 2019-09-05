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2019-09-05 الدفاعات السعودية تعترض باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران متابعات الخليج 365 - نجران Advertisements اعترضت الدفاعات السعودية، صباح اليوم الخميس، ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي، من اليمن باتجاه نجران. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من المصادر الرسمية.









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