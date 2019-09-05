المسند: تبقّى على فصل الشتاء 108 أيام

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه بقي على فصل الخريف 18 يوماً، وعلى موسم الوسم 41 يوماً.

وأضاف المسند أنه تبقى على فصل الشتاء 108 أيام، بينما تبقى على فصل الربيع 198 يوماً.

وفي سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة.