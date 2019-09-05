شركة بلاك روك أكبر مدير صناديق بالعالم تفتح مكتباً بالمملكة

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

فتحت شركة بلاك روك، أكبر مدير صناديق في العالم، مكتباً في المملكة، لتمضي قدماً في خطط لاقتناص الفرص التي يجلبها برنامج رؤية 2030.

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وقالت متحدثة باسم الشركة إن مكتب الرياض افتتح حديثاً ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقاً لدى مورغان ستانلي وجدوى للاستثمار، بحسب ما نقلت “العربية” عن صفحته على موقع “لينكد إن”.

ويتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع بلاك روك، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظراً لتأثيرها على العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.

وكانت خطط فتح مكتب في المملكة أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض تنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.