تحذير من طقس جازان : أمطار رعدية وأتربة

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك والطوال وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما شمل التنبيه نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة، وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والدرب، وبيش، وصبيا، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.