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برامج السكن والدعم ضمن ملتقى صحافيو الوطن
بحضور سيف السويلم وحمود العصيمي والداوود
متابعات الخليج 365 - الرياض
يقيم ملتقى “صحافيو الوطن” أولى ندواته للعام 1441هـ تحت عنوان وزارة الإسكان وحلم السكن وذلك يوم السبت المقبل، بقاعة الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة بمقر إذاعة وتلفزيون الخليج بالحي الدبلوماسي بمدينة الرياض.
وسيكون ضيوف الندوة المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي والمشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، ويدير الندوة مدير المركز الإعلامي لـ “صحافيو الوطن” الإعلامي جيلاني بن شايق الشمراني.
ومن أهم المحاور التي سيتم طرحها في الندوة (برامج السكن، وبرامج الدعم) وكثير من التساؤلات التي لدى متابعات الخليج 365 حول الإسكان وبرامجه والتنظيمات والإجراءات المؤثرة في سوق العقار والإنشاءات بحضور نخبة من المهتمين والعقاريين كما ستبث الندوة على الهواء مباشرة عبر قناة22 الشريك والناقل الفضائي لـ “صحافيو الوطن”.
الجدير بالذكر أن وقت الندوة يتزامن مع كثير من التساؤلات حول عدم وضوح الرؤية لدى بعض المواطنين عن كيفية الاستفادة من البرامج التي تطرحها وزارة الإسكان في ظل رؤية 2030 والتي من أهم برامجها تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
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