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2019-09-05 غرامة على حلواني إخوان لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة حلواني إخوان لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. Advertisements وجاءت الغرامة لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/03/31م خلال الفترة النظامية المحددة بمدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، إذ لم تفصح الشركة عن قوائمها المالية للفترة المالية المنتهية في 2019/03/31م إلا بتاريخ 2019/05/29م.









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