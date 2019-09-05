، شاهد.. اكتمال التشغيل الكلي للعيادات الخارجية بالمركز الطبي بـ"ملكية ينبع" ،

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أعلنت الهيئة الملكية بينبع، اكتمال التشغيل الكلي للعيادات الخارجية في مبنى التوسعة الجديدة بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع.
وتفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد سبيه، اليوم الخميس، مبنى العيادات الخارجية الجديد، والذي تم تصميمه وتنفيذه وفق أفضل الممارسات الطبية، ويتسع لعدد ٩٥ عيادة عامة وتخصصية، تشمل جميع التخصصات الطبية.
وتجوّل "سبيه" في أقسام التوسعة الجديدة، والتي ستكون بمثابة نقلةً نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان مدينة ينبع الصناعية؛ بما يواكب حجم التطور التنموي الكبير الذي تشهده المدينة في كل المجالات، ويأتي تنفيذ مشروع توسعة المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع؛ لتلبية احتياجات مراجعي مرافق برنامج الخدمات الصحية، وتماشيًا مع استراتيجية الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورؤية المملكة 2030، في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية بشقيها "الوقائي والعلاجي".
ويأتي اكتمال مشروع التوسعة، بفضل الله أولًا ثم الدعم اللا محدود من قِبَل القيادة الرشيدة للمملكة، والمتابعة الدائمة من قيادات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتُعد خدمات الرعاية الصحية المتقدمة بمدن الهيئة الملكية؛ من أهم مقومات جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمملكة.
وتتميز مدينة ينبع الصناعية بوجود مركز طبي متكامل بسعة 342 سريرًا، بالإضافة إلى 8 مراكز رعاية أولية منتشرة في أحياء المدينة، تقدم أفضل خدمات الرعاية الطبية.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 11:35 AM
يتسع لعدد ٩٥ عيادة عامة وتخصصية تشمل جميع التخصصات الطبيةشاهد.. اكتمال التشغيل الكلي للعيادات الخارجية بالمركز الطبي بـ"ملكية ينبع"
أعلنت الهيئة الملكية بينبع، اكتمال التشغيل الكلي للعيادات الخارجية في مبنى التوسعة الجديدة بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع.
وتفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد سبيه، اليوم الخميس، مبنى العيادات الخارجية الجديد، والذي تم تصميمه وتنفيذه وفق أفضل الممارسات الطبية، ويتسع لعدد ٩٥ عيادة عامة وتخصصية، تشمل جميع التخصصات الطبية.
وتجوّل "سبيه" في أقسام التوسعة الجديدة، والتي ستكون بمثابة نقلةً نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان مدينة ينبع الصناعية؛ بما يواكب حجم التطور التنموي الكبير الذي تشهده المدينة في كل المجالات، ويأتي تنفيذ مشروع توسعة المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع؛ لتلبية احتياجات مراجعي مرافق برنامج الخدمات الصحية، وتماشيًا مع استراتيجية الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورؤية المملكة 2030، في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية بشقيها "الوقائي والعلاجي".
ويأتي اكتمال مشروع التوسعة، بفضل الله أولًا ثم الدعم اللا محدود من قِبَل القيادة الرشيدة للمملكة، والمتابعة الدائمة من قيادات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتُعد خدمات الرعاية الصحية المتقدمة بمدن الهيئة الملكية؛ من أهم مقومات جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمملكة.
وتتميز مدينة ينبع الصناعية بوجود مركز طبي متكامل بسعة 342 سريرًا، بالإضافة إلى 8 مراكز رعاية أولية منتشرة في أحياء المدينة، تقدم أفضل خدمات الرعاية الطبية.
، شاهد.. اكتمال التشغيل الكلي للعيادات الخارجية بالمركز الطبي بـ"ملكية ينبع" ،
المصدر : الخليج 365
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