محمد بن مسعود - الدمام - رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة. "الخليج 365" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة. 05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 11:23 AM Advertisements "تركي" ينير منزل "البجالي" "تركي" ينير منزل "البجالي" رُزق صالح بن فرج البجالي، أحد منسوبي تعليم الليث، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "تركي"، جعله الله من مواليد السعادة. "الخليج 365" تهنئ "البجالي"، وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "تركي" ينير منزل "البجالي" ،

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