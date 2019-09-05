، الدفاعات السعودية تعترض وتدمر "باليستياً" أطلقه الحوثيون باتجاه نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - محاولات إرهابية للمليشيا نتيجة للخسائر الكبيرة في عناصرها وعتادها ومعداتها

نجحت الدفاعات السعودية في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي من اليمن باتجاه نجران، وذلك وفق خبر عاجل بثته إخبارية "العربية" قبل قليل.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قد أكد في وقت سابق أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.