محمد بن مسعود - الدمام - للتوريد خلال الفترة من "نوفمبر 2019" حتى "يناير 2020" أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، طرح مناقصتها الرابعة لهذا العام "2019م"؛ لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة "نوفمبر 2019 - يناير 2020".

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (6) موزعة على ميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد المهندس "الفارس" بأن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام؛ يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 11:18 AM للتوريد خلال الفترة من "نوفمبر 2019" حتى "يناير 2020" Advertisements "الحبوب" تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 595 ألف طن قمح "الحبوب" تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 595 ألف طن قمح أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، طرح مناقصتها الرابعة لهذا العام "2019م"؛ لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة "نوفمبر 2019 - يناير 2020".

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (6) موزعة على ميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد المهندس "الفارس" بأن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام؛ يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن. الكلمات المفتاحية

، "الحبوب" تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 595 ألف طن قمح ،

المصدر : الخليج 365

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