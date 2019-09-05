محمد بن مسعود - الدمام - على أحد الجسور بولاية تكساس الأمريكية وقف هذا الشاب على أحد جسور ولاية تكساس الأمريكية، بيده قوس وسهم موجهًا نظره في ماء النهر الجاري، وتابع سمكة على مسافة 23 مترًا، وفي لحظة واحدة أطلق السهم.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت هذه الواقعة المذهلة في مدينة دينيسون بولاية تكساس، والتقطتها كاميرا هاتف الشاب الصياد.

هبط السهم المربوط بحبل مسافة 23 مترًا، ولم نسمع سوى صوت اختراقه للهواء والماء.

وضع الشاب القوس على الأرض، وعلى مهل، راح يرفع الحبل، كان ثقيلًا ويبدو أنه يحمل شيئًا، حتى ظهرت الملامح الأولى لسمكة تتلوى.

أمسك الشاب السهم في نهاية الحبل، كان طرف السهم يخترق السمكة التي ظلت تتلوى؛ بينما يستمتع الشاب برياضة الصيد بالسهام، ويتمنى كل من شاهده أن يفعلها.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 11:15 AM على أحد الجسور بولاية تكساس الأمريكية Advertisements هل تستطيع أن تفعلها؟.. شاهد أغرب صيد لسمكة على بُعد 23 مترًا هل تستطيع أن تفعلها؟.. شاهد أغرب صيد لسمكة على بُعد 23 مترًا وقف هذا الشاب على أحد جسور ولاية تكساس الأمريكية، بيده قوس وسهم موجهًا نظره في ماء النهر الجاري، وتابع سمكة على مسافة 23 مترًا، وفي لحظة واحدة أطلق السهم.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت هذه الواقعة المذهلة في مدينة دينيسون بولاية تكساس، والتقطتها كاميرا هاتف الشاب الصياد.

هبط السهم المربوط بحبل مسافة 23 مترًا، ولم نسمع سوى صوت اختراقه للهواء والماء.

وضع الشاب القوس على الأرض، وعلى مهل، راح يرفع الحبل، كان ثقيلًا ويبدو أنه يحمل شيئًا، حتى ظهرت الملامح الأولى لسمكة تتلوى.

أمسك الشاب السهم في نهاية الحبل، كان طرف السهم يخترق السمكة التي ظلت تتلوى؛ بينما يستمتع الشاب برياضة الصيد بالسهام، ويتمنى كل من شاهده أن يفعلها. الكلمات المفتاحية

، هل تستطيع أن تفعلها؟.. شاهد أغرب صيد لسمكة على بُعد 23 مترًا ،

المصدر : الخليج 365