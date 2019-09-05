، معهد الإدارة يطلق برامجه في مكافحة الفساد والسيبراني وتدريب الحرس الملكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القحطاني": نهدف لرفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية وتأهيلهم بالجدارات التخصصية انطلقت هذا الأسبوع البرامج الإعدادية بمعهد الإدارة العامة للفصل الأول من العام التدريبي الجديد 1441هـ، حيث انتظم (1865) دارساً ودارسة مستجدين في (26) برنامجاً إعدادياً، في كل من المركز الرئيس للمعهد بالرياض وفروعه بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والفرع النسوي بالرياض.

وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن المعهد يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية وتأهيلهم بالجدارات التخصصية من خلال (13) برنامجاً إعدادياً، تتراوح مددها من سنة إلى ثلاث سنوات، مخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي , وتنفذ هذه البرامج النوعية تلبية لاحتياج الأجهزة الحكومية في ظل الرؤية الطموحة للمملكة، رؤية 2030، التي تتطلب كفاءات متخصصة تسهم في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، مبيناً أنه انتظم في هذه البرامج (840) موظفاً حكومياً.

وأشار إلى أن البرامج المنفذة لهذا الفصل هي دبلومات عليا في التخصصات التالية: العلوم القانونية في أربعة مسارات (قانون إداري، جنائي، أعمال، ودولي عام)، الإدارة المحلية، صنع وتحليل السياسات، تطوير الموارد البشرية، الأمن السيبراني، المراجعة الداخلية، مكافحة الفساد، الإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، الأنظمة الجزائية، إدارة تقنية المعلومات، إدارة مكاتب القيادات، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بالإضافة إلى دبلوم في خدمة العملاء موجه لموظفي الأجهزة الحكومية الذين يعملون في الصفوف الأمامية.

وأبان "القحطاني" أن المعهد قبل أيضاً في هذا الفصل (925) دارساً ودارسة من خريجي الثانوية العامة في (9) برامج إعدادية، والتي تهدف إلى تلبية احتياج سوق العمل في القطاعين العام والخاص من الكفاءات والموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة، وهذه البرامج تسهم في إعداد جيل جديد لوظائف المستقبل بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030. والبرامج الإعدادية التسعة المنفذة هذا الفصل هي: إدارة الموارد البشرية، برمجة الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، إدارة المستشفيات، إدارة سلاسل الإمداد، السكرتير التنفيذي، المحاسبة، الأعمال البنكية، والتسويق والمبيعات.

وأضاف أن المعهد يسعد بشراكته مع رئاسة الحرس الملكي في تنفيذ مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، والذي بدأ في هذا الفصل، حيث تم قبول (100) دارس من خريجي الثانوية العامة في أربعة برامج منفذة بشكل خاص للرئاسة، وهي: برمجة الحاسب الآلي، وشبكات الحاسب الآلي، والسكرتير التنفيذي، وإدارة سلاسل الإمداد، وسيباشر العمل من تخرج من هذه الدفعة في رئاسة الحرس الملكي.

وأوضح "القحطاني" أن هذه البرامج الإعدادية هي أحد أنواع البرامج بالمعهد، التي تنتهي بمؤهل معتمد ومصنف وظيفياً من قبل وزارة الخدمة المدنية. وتنفذ هذه البرامج في السنة الحالية في كل من المركز الرئيس للمعهد بمدينة الرياض وفروعه في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة والفرع النسوي بالرياض، وذلك حسب الاحتياج والإمكانيات المتوفرة.

داعياً الله في ختام تصريحه أن يوفق جميع الدارسين والدارسات في برامج المعهد وأن تكون رحلتهم الدراسية مليئة بالإنجازات والتحصيل العلمي والعملي، وأن يحتفل المعهد بتخريجهم وهم مسلحون بالمعارف والمهارات التي تسهم في تميزهم وظيفياً وفي رفع مستوى أداء جهاتهم الوظيفية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 10:37 AM "القحطاني": نهدف لرفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية وتأهيلهم بالجدارات التخصصية Advertisements معهد الإدارة يطلق برامجه في مكافحة الفساد والسيبراني وتدريب الحرس الملكي معهد الإدارة يطلق برامجه في مكافحة الفساد والسيبراني وتدريب الحرس الملكي انطلقت هذا الأسبوع البرامج الإعدادية بمعهد الإدارة العامة للفصل الأول من العام التدريبي الجديد 1441هـ، حيث انتظم (1865) دارساً ودارسة مستجدين في (26) برنامجاً إعدادياً، في كل من المركز الرئيس للمعهد بالرياض وفروعه بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والفرع النسوي بالرياض.

وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني أن المعهد يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية وتأهيلهم بالجدارات التخصصية من خلال (13) برنامجاً إعدادياً، تتراوح مددها من سنة إلى ثلاث سنوات، مخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي , وتنفذ هذه البرامج النوعية تلبية لاحتياج الأجهزة الحكومية في ظل الرؤية الطموحة للمملكة، رؤية 2030، التي تتطلب كفاءات متخصصة تسهم في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، مبيناً أنه انتظم في هذه البرامج (840) موظفاً حكومياً.

وأشار إلى أن البرامج المنفذة لهذا الفصل هي دبلومات عليا في التخصصات التالية: العلوم القانونية في أربعة مسارات (قانون إداري، جنائي، أعمال، ودولي عام)، الإدارة المحلية، صنع وتحليل السياسات، تطوير الموارد البشرية، الأمن السيبراني، المراجعة الداخلية، مكافحة الفساد، الإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، الأنظمة الجزائية، إدارة تقنية المعلومات، إدارة مكاتب القيادات، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بالإضافة إلى دبلوم في خدمة العملاء موجه لموظفي الأجهزة الحكومية الذين يعملون في الصفوف الأمامية.

وأبان "القحطاني" أن المعهد قبل أيضاً في هذا الفصل (925) دارساً ودارسة من خريجي الثانوية العامة في (9) برامج إعدادية، والتي تهدف إلى تلبية احتياج سوق العمل في القطاعين العام والخاص من الكفاءات والموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة، وهذه البرامج تسهم في إعداد جيل جديد لوظائف المستقبل بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030. والبرامج الإعدادية التسعة المنفذة هذا الفصل هي: إدارة الموارد البشرية، برمجة الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، إدارة المستشفيات، إدارة سلاسل الإمداد، السكرتير التنفيذي، المحاسبة، الأعمال البنكية، والتسويق والمبيعات.

وأضاف أن المعهد يسعد بشراكته مع رئاسة الحرس الملكي في تنفيذ مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، والذي بدأ في هذا الفصل، حيث تم قبول (100) دارس من خريجي الثانوية العامة في أربعة برامج منفذة بشكل خاص للرئاسة، وهي: برمجة الحاسب الآلي، وشبكات الحاسب الآلي، والسكرتير التنفيذي، وإدارة سلاسل الإمداد، وسيباشر العمل من تخرج من هذه الدفعة في رئاسة الحرس الملكي.

وأوضح "القحطاني" أن هذه البرامج الإعدادية هي أحد أنواع البرامج بالمعهد، التي تنتهي بمؤهل معتمد ومصنف وظيفياً من قبل وزارة الخدمة المدنية. وتنفذ هذه البرامج في السنة الحالية في كل من المركز الرئيس للمعهد بمدينة الرياض وفروعه في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة والفرع النسوي بالرياض، وذلك حسب الاحتياج والإمكانيات المتوفرة.

داعياً الله في ختام تصريحه أن يوفق جميع الدارسين والدارسات في برامج المعهد وأن تكون رحلتهم الدراسية مليئة بالإنجازات والتحصيل العلمي والعملي، وأن يحتفل المعهد بتخريجهم وهم مسلحون بالمعارف والمهارات التي تسهم في تميزهم وظيفياً وفي رفع مستوى أداء جهاتهم الوظيفية. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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