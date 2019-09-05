تفاصيل جديدة في الخلاف بين ناصر القصبي وعبدالله السدحان والمحكمة تصدر قرارها

أصدرت المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية، قرارها في قضية فض الشراكة بين الفنان السعودي ناصر القصبي، ومواطنه الممثل عبدالله السدحان.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن المحكمة ألزمت القصبي، بدفع مبلغ 120 ألف ريال للسدحان، حيث أن الأمر يتعلق بشركة ”الهدف للإنتاج الإعلامي“ التي كانت تعود ملكيتها للقصبي والسدحان، وأنتج من خلالها مسلسلها الأشهر ”طاش ما طاش“، على مدار سنوات طويلة.

في المقابل، قضت المحكمة بأن يتنازل السدحان عن نصيبه في الشركة والاسم التجاري، والترخيص الإعلامي لناصر القصبي، وأن يعيد الأول للأخير، 3 سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج.

وقال سعود الرمان، محامي القصبي، في تصريحات، إن موكله ”لم يكن لديه النية في الاتجاه للقضاء منذ وقوع خلافات بينه وبين السدحان“، مضيفًا أن الأخير ”لم يتجاوب مع أي حل ودي“.

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وتابع الرمان أن ”موكله اضطر للذهاب إلى المحكمة، التي بدورها أتمت الصلح بين الطرفين بحل الخلاف، كما كان يرغب ناصر القصبي ووفقًا للشروط التي وضعها“، على حد قوله.

ويعتبر القصبي والسدحان من أكثر النجوم تأثيرًا في المجتمع السعودي، وارتباطا فنيًا منذ بدايتهما في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما العديد من الأعمال الدرامية، منها: ”أيام لا تنسى“، و“عودة عصويد“، و“كلنا عيال قرية“، و“طاش ما طاش“.

وشكل مع الفنان عبد الله السدحان ثنائياً ناجحاً دام على مدى خمس وعشرين عاماً؛ قدما خلالها العديد من المسلسلات والمسرحيات الكوميدية، أهمها مسلسل طاش ما طاش الذي قدما منه 18 موسماً إلى أن انفصلا عن بعضهما عام 2012 بسبب عدم موافقته على تقديم أجزاء أخرى من المسلسل.