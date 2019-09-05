السعودية: رابط التسجيل في وظائف جامعة تبوك – متاحة للجنسين

فتحت جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية، أمس الاربعاء، الفرصة للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط للتسجيل في سلسلة من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين، على أن يكون سعودي الجنسية، حيث أعلنت عن مجموعة وظائف إدارية وهندسية وفنية عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين.

وأشارت جامعة تبوك، إلى أن التقديم في الوظائف للمواطنين الذين تتوفر لديهم مؤهلات وخبرات عملية كل في مجال تخصصه، ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف، وفق سبق الالكترونية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 6 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الخميس 13 / 1 / 1441هـ.

رابط التوظيف الإلكتروني: هنا

ونوهت جامعة تبوك أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة.