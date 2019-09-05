شاهد: يارا النملة تشعل مواقع التواصل في السعودية اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صور يارا النملة التي أثارت الجدل مؤخرا عبر منصات التواصل وخاصة تويتر، والمرأة العربية والسعودية بوجه خاص التي لم يكُن لها الكثير من الظهور في الكثير من المجالات الحياتية، إلا انّ السنوات الماضية، كانت منصفة لأي من السيدات اللاتي سعين للظهور والشهرة في أي من المجالات المختلفة.

ويارا النملة من بين الفتيات السعوديات اللاتي يطمحن ليكنّ من بين أشهر الفتيات في المملكة، وفي العالم العربي، فقد تألقت في عالم المكياج والموضة، ونشرت كل ما تُقدم على ابداعه وتجديده على صفحتها الخاصة في موقع الانستقرام، من ثمّ اتّجهت إلى الانستقرام.

لقد كان الوسم الذي تصدّر في تويتر في هذا اليوم وهو بعنوان #يارا_النمله_اجمل_سعوديه من بين أكثر الوسوم تداولًا في المملكة، وهذا ما دفعنا لكي نضع بين ايديكم الصور التي دفعت الآلاف لإطلاق هذا الوسم، للإشادة بجمال هذه الفتاة السعودية وأناقتها.

والصور التي تمّ تداولها ليارا النملة، وهي التي جعلت منها مُرشّحة لتكون أجمل فتاة سعودية للعام 2019، ذلك حسبما ورد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويارا ابراهيم النملة، اسمها الكامل، وهذه هي الصور التي تمكّن طاقم العمل في صحيفة عالمنا نت من الحصول عليها، فقد ازداد الاهتمام بها وبكل ما ورد تجاهها من قبل المتابعين والمتابعات لعالم الموضة في المملكة، وغيرها من الدول العربية الأخرى لا سيما الخليجية.

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