الكاتب علي الزامل: بعض خبراء العقار يودونكم بداهية

قال الكاتب علي الزامل ، أن مشكلتنا “المزمنة” أننا نُعول كثيراً على البعض لمجرد أنه اشتغل بالعقار أو حصل على درجة علمية في الاقتصاد فنتوجه بالخبير المبجل الذي لا يشق له غبار ونجعل منه أيقونة (المؤشر الرقمي) الذي نستشرف على ضوئه أسعار العقار بالهللة! فيطل عليك الخبير الفلاني أو المحلل الأقتصادي العلاني بالقول : العقار سوف يهوي إلى ما دون النصف فينساق الكثير لتنظيرات هذا الخبير وإذ بالعقار يرتفع إلى الضعف وربما أكثر! .

لا أدعي الخبرة

وأضاف الزامل في مقاله “بعض خبراء العقار (يودونكم بداهية!)” ، المنشور بصحيفة المرصد : ” لا أدعي الخبرة في هذا المجال بل ربما أجهل أبجدياته لكنني أعلم جيداً أن العقار من الصعوبة بمكان التنبؤ بمآلاته بوصفه يخضع لحزمة من المتغيرات المتشابكة وإن شئت المعقدة فهو إن صح التعبير لا يخضع للعملية الحسابية (1+1=2) بمقتضاه يستعصي استشراف أسعاره بشكل دقيق وحاسم مهما بلغت الحذاقة بهذا الخبير او الجهبذية بذاك الإقتصادي .

عدم التصريح

وتابع الزامل : ” بقية القول أتمنى على هؤلاء وأولئك الخبراء والاقتصاديين عدم التصريح باستشراف أسعار العقار لأن الكثير للأسف يعتدون بتصريحاتهم التي قد يترتب عليها خسائر ربما مصيرية لا يحمد عقباها أضف أن (البعض) لهم مآرب ومصالح متوارية بالتسويق لهذا المؤشر أو ذاك .

علينا ألا نأخذ بأقاويلهم

واختتم مقاله قائلاً : ” في كل الأحوال علينا ألا نأخذ بأقاويلهم مهما بدت منطقية أولنقل تحذلقوا وهرطقوا كي تكون منطقية!” .