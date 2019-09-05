الصخرة السوداء تفتح أول مكاتبها في السعودية.. ترفع تقاريرها مباشرة إلى ولي العهد وهذه مهامها

كشفت وكالة “رويترز”، أن شركة “بلاك روك” المعروفة باسم (الصخرة السوداء)، فتحت لأول مرة مكتبًا لها في السعودية، لمساعدة الحكومة في برامج الإصلاح.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم شركة “بلاك روك”، أن “مكتب الرياض” سيساعد الحكومة السعودية في برامج الإصلاح الحكومية.

وأشارت المتحدثة، إلى أن “مكتب الرياض، افتتح حديثًا، ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقًا لدى مورجان ستانلي وجدوى الاستثمار”.

وتعد شركة “بلاك روك”، أكبر مدير لصناديق الاستثمار في العالم، كما يتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع “بلاك روك”، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار؛ نظرًا لتأثيرها على العديد من الشركات العالمية.

وكانت خطط فتح مكتب في السعودية قد أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض في التودد إلى المستثمرين، لدعم مساعيها لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.