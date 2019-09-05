انقلاب سيارة مساعد مدير “شرطة رنية”.. والكشف عن السبب وحالته!

أصيب الرائد عبدالرحمن العتيبي، مساعد مدير شرطة محافظة رنية، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة على طريق “رنية – الخرمة”، نتيجة انحرافها.

وبحسب “سبق”؛ فإن “العتيبي” تعرّض لإصابة بالغة، وجرى تحويله إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، على بعد ١٥٠ كم جنوب محافظة رنية. ولا زال طريق “رنية الخرمة” ينتظر الانتهاء من مشروع توسعته التي تأخرت كثيرًا، وذلك بعد إنجاز “وزارة النقل” نحو ٧٢٪ منه قبل عامين -حسب تصريحهم آنذاك-، بدءًا من محافظة الخرمة ومرورًا برنية وانتهاءً ببيشة.