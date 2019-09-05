أصيب الرائد عبدالرحمن العتيبي، مساعد مدير شرطة محافظة رنية، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة على طريق “رنية – الخرمة”، نتيجة انحرافها.
وبحسب “سبق”؛ فإن “العتيبي” تعرّض لإصابة بالغة، وجرى تحويله إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، على بعد ١٥٠ كم جنوب محافظة رنية. ولا زال طريق “رنية الخرمة” ينتظر الانتهاء من مشروع توسعته التي تأخرت كثيرًا، وذلك بعد إنجاز “وزارة النقل” نحو ٧٢٪ منه قبل عامين -حسب تصريحهم آنذاك-، بدءًا من محافظة الخرمة ومرورًا برنية وانتهاءً ببيشة.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب سيارة مساعد مدير “شرطة رنية”.. والكشف عن السبب وحالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.