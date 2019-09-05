دعت سفارة المملكة في واشنطن المواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا، وجورجيا، وجنوب كارولاينا، وشمال كارولاينا بأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار Dorian والالتزام بتعليمات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء (إن وجد).
وأكدت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر اليوم الأربعاء أنها تتابع بجانب القنصليات والملحقيات التابعة لها تطورات إعصار Dorian.
وأوضحت أنها أتخذت الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن عنه السلطات الرسمية
ودعت المواطنين إلى التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن في حالة الطوارئ أو طلب المساعدة على الأرقام التالية:
2819178305 – 2819178658 – 2818890570
طوارئ الملحقية الثقافية على الرقم: | 5713796080
• قسم شؤون السعوديين بالسفارة في واشنطن على الأرقام التالية:
– خلال أوقات الدوام الرسمية: 2023423800
خارج أوقات الدوام الرسمية عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة نصية: 2027462888 – 2027460666 – 2027469777 – 2027463555
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية في واشنطن للمواطنين: ابتعدوا عن مسار إعصار Dorian لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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