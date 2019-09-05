شاهد: صورة نادرة لتركي آل الشيخ في الشباب تثير الدهشة

أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه دهشة وإعجاب متابعيه بعد أن نشر صورًا له من الشباب.

ونشر ” آل الشيخ ” عبر ” تويتر ” صورتين له، وعلق على الأولى قائلًا: ” صورة من اكثر من ٢٢ سنة ” .

وعلق على الثانية قائلا : ” بعد الانتهاء من ال ٤٥ في اعدادي مع الاخ احمد الخثعمي وكان نهائي … ذكريات ” .