حيلة ذكية لاستعمال واتساب دون بطاقة SIM

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أوردت مجلة “كمبيوتر بيلد” الألمانية، أن هناك بعض المواقف لا تسمح للمستخدم بالوصول إلى بطاقة SIM أو لا تعمل فيها البطاقة، لكن ذلك لا يمنع استعمال تطبيق التراسل الفوري “واتساب” في الدردشة بفضل حيلة بسيطة تتطلب توفر شبكة WLAN لاسلكية، وهاتف أرضي.

وفي البداية على المستخدم ربط الهاتف الذكي بشبكة WLAN اللاسلكية، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب وإنشاء حساب جديد، وعند تشغيله لأول مرة سيطلب التطبيق رقمًا هاتفيًّا، فيختار المستخدم البلد ويدخل رقم الهاتف الأرضي.

وبعد تأكيد الرقم بالنقر على زر الاتصال Call me، سيرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سيسمع المستخدم كودًا بصوت الكمبيوتر، عليه إدخاله في تطبيق واتساب، ليتمكن من استعمال تطبيق التراسل الفوري في الدردشة دون بطاقة SIM.

