وظائف شاغرة لدى مجموعة عصام قباني

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أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. فني/ مهندس متجر: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.
. مهندس تصميم الإلكترونيات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التصميم الكهربائية، أو هندسة تصميم الإلكترونيات).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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