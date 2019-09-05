29 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

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أعلن مستشفى القوات المسلحة بالجبيل عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية والصحية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مهندس حاسب آلي.
. مبرمج حاسب آلي.
. فني اتصالات.
. أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين).
. فني أشعة.
. فني صيدلة (عدد 6 وظائف).
. موظف دعم فني.
. موظف التدبير المنزلي (عدد 16 وظيفة).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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