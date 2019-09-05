14 وظيفة شاغرة لدى شركة ندى في 6 مدن

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أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات من الخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والخبر، والدمام، والجبيل، وبريدة”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف مبيعات (عدد 5 وظائف للرجال/ الدمام، والجبيل، وبريدة).

. محاسب (عدد وظيفتين للجنسين/ الخبر).

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. مشرف مبيعات (عدد 6 وظائف للرجال/ الرياض، وجدة، والخبر).

. موظف الموارد البشرية (للجنسين/ الخبر).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

